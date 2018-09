Faire Woche in der Verbraucherzentrale

Bundesweite Aktion für ein besseres Klima.

() „Gemeinsam für ein gutes Klima“ lautet in diesem Jahr das Motto der bundesweiten Aktion zur Fairen Woche. Bei über 2000 Aktionen ist die Aktion bundesweit die größte des fairen Handels. Mit dabei ist auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Beratungsstelle Trier. Noch bis zum 28. September gibt es dort Informationen rund um fair gehandelte Produkte. Denn fairer Handel unterstützt die Kleinproduzenten in den Herstellungsländern bei der Anpassung an den Klimawandel und fördert Projekte zum Klimaschutz. Der Kauf fair gehandelter Produkte wie Kaffee, Tee, Bananen oder Kakao kann das unterstützen. Damit unterstützt jeder Verbraucher die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in den Anbauländern. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf fließt in Gesundheitsprojekte und den Bau von Schulen. In der Verbraucherberatung Trier gibt es Infoecken mit Wissenswertem, Rezepte und Kostproben fairer Produkte.

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 10 bis 15 Uhr, Donnerstag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr.