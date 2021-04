Berufsorientierung : Berufsorientierung für Eltern online

Trier () Die Handwerkskammer Trier bietet am Donnerstag, 15. April, online einen Familienabend von 17.30 bis 19 Uhr an zum Thema: „Ich will das Beste für mein Kind!“ Wer unsicher ist, wie er sein Kind in der derzeitigen Situation auf dem Weg in die Ausbildung unterstützen kann, wer sich über Praktikum, Ausbildung und Bewerbungsverfahren informieren möchte, wer Hilfe sucht, um die Zeugnisleistungen besser einschätzen zu können und wer wissen will, welche Ausbildung für sein Kind infrage kommt, findet hier Unterstützung.

Sie erhalten nach einer Anmeldung den Link zum Online-Seminar in einer separaten E-Mail.