Tipps von der TV-Gartenexpertin Blütenstrauch in Zwergformat gefragt

Das sprengt den Rahmen vieler Hausgärten, die tendenziell immer kleiner werden. Die Marktlücke haben natürlich auch die Züchter erkannt und immer kompaktere Vertreter selektiert. Mittlerweile gibt es neben den kleineren Sorten, um die ein Meter Höhe und Breite, echte Zwerg-Sorten. Das eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten. War die Weigelie bisher der Klassiker in der Blütenhecke neben Flieder-, Pfeifenstrauch und Forsythie, rückt sie nun in den Vordergrund. Eine Zwerg-Weigelie Pink Poppet oder Picobella Rosa mit deutlich verlängerter Blütezeit bleibt unter Kniehöhe und eignet sich damit sogar als Beetabschluss. Balkon- und Terrassengärtner entdecken das Ziergehölz als Sichtschutz im Pflanzkübel. Das Schöne an den über viele Wochen im Frühling blühenden Sträuchern, oft mit einer Nachblüte im Sommer, ist, dass sie über die ganze Länge ihrer Triebe blühen. Das zaubert den erwünschten Wow-Effekt. Musikalisch wird er vom Summen und Brummen der Insektenwelt untermalt. Denn Hummeln & Co. lieben die glockenförmigen Blüten. Um die blütenstarken Gehölze vor dem Vergreisen zu schützen, sollte man die jeweils ältesten Triebe gleich nach der Blüte bodentief entfernen. Ansonsten sind Weigelien äußerst pflegeleicht. In dieser Beziehung sind selbst die neuen, kompakteren Sorten großartig.