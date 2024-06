Richtiges Lüften im Sommer Fenster auf, Fenster zu - Was man bei Hitze berücksichtigen sollte

Fenster auf, Fenster zu – was denn nun? „Beides sind Extrempositionen, die Wahrheit liegt in der Mitte", sagte dazu Kassenärztechef Andreas Gassen in der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Ein Vorbild liefern unsere Nachbarn in südlichen Ländern: Die Fensterläden zu, aber die Fenster morgens auf: So wird es schattig, aber die Luft kann zirkulieren.“