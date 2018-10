später lesen Verbraucher Finanzamt stellt Telefonanlage um Teilen

() Wegen der Umstellung der Telefonanlage ist das Finanzamt Trier am Mittwoch, 17. Oktober, unter Umständen telefonisch und per Fax zeitweise nicht zu erreichen. Die Info-Hotline der Finanzämter in Rheinland-Pfalz ist wie üblich an diesem Tag von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0261-20179279 erreichbar.