() Zum heutigen Tag der Fluggastrechte (Air Passenger Rights Day) des europäischen Verbraucherzentrum Luxemburg (EVZ) zusammen mit der luxemburgischen Durchsetzungsbehörde für Fluggastrechte (NEB Luxemburg) und der Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg informiert das EVZ am heutigen Mttwoch, 17. Oktober, von 8.30 bis 16.30 Uhr in der Ankunftshalle am Luxemburger Flughafen Findel über die Rechte der Fluggäste.