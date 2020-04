Gesundheit : „Masken bieten nie einen absoluten Schutz“

Trier Nachgefragt in der Corona-Krise: Hygiene- und Gesundheitsexperten beantworteten Leserfragen am TV-Telefon. Hier eine Auswahl an Fragen und Antworten.

Infizieren sich Menschen mit Vorerkrankungen auch schneller oder sind sie „nur“ gefährdeter, dass die Krankheit schwer verläuft?

Dr. med. Michael Knoll, Leitender Oberarzt Gastroenterologie/Infektiologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier: Nach bisherigem Wissensstand bezieht sich der Begriff „Risikogruppe“ auf Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen ab dem 50. Lebensjahr und auf Raucher und auf den Verlauf der Erkrankung und nicht auf ein erhöhtes Risiko, sich zu infizieren.

Kann man Staubmasken aus dem Baumarkt zum Schutz verwenden ?

Knoll: Eine Staubmaske aus dem Baumarkt sollte wie eine textile Barriere im Sinne einer sogenannten „community mask“ oder Mund-Nasen-Bedeckung betrachtet werden. Dadurch können Tröpfchen, die man zum Beispiel beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden, es geht dabei um Fremdschutz.

Hingegen gibt es keine hinreichenden Belege dafür, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung einen selbst vor einer Ansteckung durch andere schützt.

Weiterhin gilt: Um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit respiratorischen Erregern zu schützen, sind eine gute Händehygiene, Einhalten von Husten- und Niesregeln und das Abstandhalten – mindestens 1,5 Meter – die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen.

Ist es sinnvoll sich jetzt gegen Pneumokokken impfen zu lassen?

Knoll: Die Pneumokokken-Impfung schützt nicht vor Covid-19. Allerdings können Pneumokokken-Infektionen etwa zu schweren Lungenentzündungen führen und somit die Versorgung der Patienten auf einer Intensivstation gegebenenfalls mit Beatmung erfordern. Dies gilt, gerade bei einem ohnehin schon über die Maßen belasteten Gesundheitssystem, zu vermeiden.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt – unabhängig von der Covid-19-Pandemie – für alle Personen, die ein erhöhtes Risiko für Pneumokokken-Erkrankungen haben, eine entsprechende Impfung. Es ist zudem plausibel, dass die Pneumokokken-Impfung eine bakterielle Superinfektion durch Pneumokokken bei Patienten mit Covid-19 verhindern kann.

Bei Influenza-Erkrankungen sind bakterielle Superinfektionen durch Pneumokokken eine bekannte Komplikation. Die aktuelle Datenlage ist jedoch unzureichend um einzuschätzen, wie häufig solche Superinfektionen bei Covid-19 Patienten vorkommen. Aktuell sind Pneumokokken-Impfstoffe in Deutschland nur sehr eingeschränkt verfügbar. Daher sollten zurzeit in erster Linie Personen geimpft werden, die ein besonders hohes Risiko für Pneumokokken-Erkrankungen haben. Dazu gehören laut Robert-Koch-Institut Säuglinge und Kleinkinder bis zum Alter von zwei Jahren, Personen mit einer Immunschwäche, Senioren ab 70 Jahren und Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD.

Meine Freundin war nach einer Operation am Knie in der Reha und jetzt ist sie zuhause und vereinsamt. Darf ich sie besuchen?

Peter Leonards, Abteilungsleiter Klinikhygiene im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier: Ja, wenn Sie ohne Symptome sind, also keine Anzeichen einer Erkältung haben, und Sie den Abstand von über eineinhalb Metern einhalten. Der Besuch wird Ihnen beiden guttun!

Kann ich, 84, mal wieder selbst einkaufen gehen?

Leonards: Nein. Jemand aus Ihrem sozialen Umfeld sollte den Einkauf übernehmen.

Darf meine Mutter im Altenheim auf den Flur?

Leonards: Selbstverständlich darf und muss sie das, um beweglich und agil zu bleiben.

Ich, 92, hatte eine Krebsoperation an der Nasenspitze und soll nun zur Bestrahlung in einem Sammeltaxi nach Trier fahren. Ich wohne 50 Kilometer entfernt. Macht das derzeit Sinn?

Leonards: Nein, Sie sollten nicht in einem Sammeltaxi fahren. Dies ist auch nicht gestattet.

Wann sollte man denn nun einen Mundschutz tragen?

Dr. med. Diplom-Biologe Ernst Kühnen, Mikrobiologe, Virologe und Hygieniker vom Labor Synlab Medizinisches Versorgungszentrum Trier GmbH: Die Diskussion um den Mundschutz wird derzeit kontrovers geführt. Man kann weder sagen, Mundschutz hilft immer, noch dass er überflüssig ist. Letztlich ist jeder Mundschutz bis zu einem gewissen Grad auch virendurchlässig. Medizinische Mund-Nase-Masken (FFP1) haben bis zu 25 Prozent Durchlässigkeit, selbst die empfohlenen Masken (FFP3) für die medizinische Intensivbetreuung sind mit zwei Prozent Durchlässigkeit nicht absolut dicht. Auch werden die Masken sehr oft falsch getragen. Sie sollten Mund und Nase bedecken und eng an der Wange anliegen. „Einfache“ Masken sind nach spätestens drei bis vier Stunden durch die Atemluft feucht und verlieren nach und nach an Beständigkeit.

Trotzdem sollten insbesondere am Coronavirus erkrankte Menschen Masken tragen, damit das Risiko möglichst gering bleibt, dass sie durch Anhusten andere Menschen infizieren. Es wird immer von Vorteil sein, wenn Masken, auch selbst hergestellte, getragen werden, wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Aber man sollte sich bewusst machen, dass Masken nie einen absoluten Schutz bieten. Aktuell sieht es danach aus, dass Masken wohl zukünftig in bestimmten Situationen wie beim Einkaufen getragen werden müssen.

Sollte ich nach dem Waschen der Hände ein Desinfektionsmittel verwenden?

Kühnen: Grundsätzlich reicht das Waschen mit Seife aus. Denn das Coronavirus ist von Eiweißen, sogenannten Spikes, umhüllt. Wäscht man sich die Hände mit Seife, dann wird die Oberfläche des Coronavirus´ zerstört, so dass man sich nicht mehr damit infizieren kann.

Ich habe Angst, mich mit dem Coronavirus anzustecken. Wie kann ich mich am besten davor schützen?

Markus Dangel, Ärztlicher Leiter Klinikhygiene im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier: Halten Sie die allgemeinen Hygieneregeln zur Händehygiene und Niesetikette ein. Waschen Sie sich regelmäßig die Hände und halten sie unbedingt eineinhalb bis zwei Meter Abstand zu anderen Menschen ein. Das ist der beste Schutz.

