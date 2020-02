Der Garten im Februar : Wein aus dem eigenen Garten – so geht’s

An einem Rosenbogen kann man den Weinstock schön formieren. Bio-Winzer Franz Melsheimer nimmt am Eingangsportal zu seinem Schauweinberg am Klosterhof Siebenborn in Maring-Noviand die alten Triebe weg. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Maring-Noviand TV-Garten im Februar: Weintrauben lassen sich im Hausgarten vielfältig einsetzen. Wie man die Rebstöcke um diese Zeit schneidet, kann man von den Profis an der Mosel lernen.

Durch den ältesten Weinkeller der Moselregion geht es in den Weinberg. Dort, unter dem über 850 Jahre alten Kreuzgewölbe, lagert der zu Wein ausgebaute Rebensaft. Hier, in der Sonnenlage vor dem Klosterhof Siebenborn, steht das Gewächs, an dem die Trauben reifen. Doch wie schneidet man einen Stock? Das will uns Franz Melsheimer in seinem Schauweinberg zeigen. Angelegt hat das Weingut Arthur Melsheimer die Reihen in der Maring-Noviander Sonnenuhr, um seinen Gästen die verschiedenen Erziehungsformen zu veranschaulichen.

Für den Hausgarten kann er den sogenannten „Kordon“ empfehlen. Mit der Rebenschere tritt er unter einen Rosenbogen, an dem links und rechts ein Weinstock rankt. „Die Weinrebe ist ein Lianengewächs“, erklärt der Moselaner. Das lässt sich ideal an einem Bogen ziehen. Um diese Zeit allerdings ranken die Ruten des vergangenen Jahres noch ziemlich wild in alle Richtungen. Man sieht sofort, dass man sie erziehen muss. Nur wie, das stellt Hobbygärtner schon mal vor ein Problem. „Es ist ganz einfach“, meint der Praktiker, wenn man das Grundprinzip verstanden habe.

EXTRA Wie man Reben noch erziehen kann Vertiko (Bild 1): Das Altholz wird auf zirka 1,70 Meter hoch erzogen. Wie beim Kordon schneidet man die Jahreshölzer in gesamter Höhe auf ein bis zwei Augen zurück. Es erfolgt kein Binden und Aufbinden. Kronenerziehung (BIld 2): Der Rebstock wird wie ein Baum aufgebaut. Beim Schnitt verbleiben vier bis sechs Jahreshölzer nah am Stamm. Die Zapfen können etwas länger sein. Statt ein bis zwei Augen schneidet man auf drei bis vier. Bei den Jahreshölzern achtet man darauf, dass sie möglichst gleichmäßig um den Stock verteilt sind. Stehen sie zu dicht beieinander, behindert das die Durchlüftung und erschwert die Traubenreife und -ernte. Triererrad nach Slomka (Bild 3): Diese Erziehungsform ist das Rosentrauerstämmchen unter den Weinreben. Anstelle des Rosenschirms ist ein Rad auf einem Pfahl befestigt, das die Jahreshölzer trägt. Dazu muss man das Altholz auf 1,70 Meter hochziehen. Von dort gehen etwa vier kurze Jahreshölzer ab. Das Jungholz hängt im Laufe der Saison über dem Rad nach unten. Minimalschnitt: Bei dieser in Australien häufig praktizierten Form, um billig Wein zu produzieren, kürzt man nur wenig ein. Putzen, Biegen und Binden entfällt. Qualitativ ist der Schnitt mit dem geringsten Arbeitseinsatz nicht optimal, und für die Handlese „eine Katastrophe“, wie Winzer sagen. Am Stock sind zu viele, kleine Trauben. Sie reifen nicht gut und der Leser muss sie unter dem üppigen Blattwerk mühsam suchen.

Na, dann mal los: Alles Holz, das im letzten Jahr gewachsen ist, bildet das Fruchtholz für diese Saison. Am Altholz, in diesem Fall dem knorrigen Stamm, wird das Jahresholz auf ein bis zwei Augen zurückgeschnitten. Mit Augen bezeichnen die Fachleute bereits angelegte Knospen, aus denen wie bei Rosen neue Triebe sprießen. Im Stammbereich erfolgt kein Binden und Aufbinden. Erst im oberen Teil behält man ein bis zwei Fruchtruten und leitet sie über den Bogen. Während der Winzer erklärt, dass man jedes Jahr ein Stück mehr aufbaut, sind unter seinen flinken Händen die Ruten links und rechts nur so zu Boden gefallen. Können wir das noch mal genauer sehen?

Franz Melsheimer geht zu den Reben, die an einem Drahtgerüst erzogen werden. Spaliererziehung im Drahtrahmen ist die auch an der Mosel häufigste Erziehungsart. Im Garten könnte man mit einer Reihe das Grundstück zu Nachbarn begrenzen oder ein Gartenzimmer abteilen. Dazu setzt man alle zwei bis fünf Meter eine Rebe. Hier im Schauweinberg steht alle ein Meter zwanzig ein Weinstock. Aus dem Wirrwarr an Ruten schneidet Franz Melsheimer an jedem Stock alle Triebe bis auf zwei oder drei schöne raus. „Komme ich an die einjährigen Triebe, muss ich auswählen, welcher Trieb mir besser gefällt.“ Sie sollten möglichst nah am Stamm liegen. Das abgeschnittene Material zieht er raus. Kleine Ranken, die sich zum Halt mit ihren korkenzieherartigen Sprossen um den Draht gewickelt haben, entfernt er. Auf die Putzaktion folgt das Biegen. Im Halbbogen führt der Winzer zwei Triebe links und rechts über den Draht und bindet sie an. Einen dritten Trieb lässt er ungebunden stehen. Die sogenannte Frostrute ist eine Art Eisheiligen-Versicherung. „Durch den Klimawandel haben wir immer häufiger Maifröste“, erklärt der Moselaner. Sterben die angebundenen Triebe ab, hat man noch eine in Reserve. Das gilt auch für die regionale Besonderheit des Moselherzes.

Vertigo. Foto: TV/Katrhin Hofmeister

Trierrand. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Beim Kordon wird das Fruchtholz auf ein bis zwei Augen eingekürzt. Es bleiben nur kurze Zapfen stehen. Das Holz muss beim Anschnitt grün sein. Sonst ist es tot. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Der Schnitt formt die Reben und beeinflusst die Qualität der Weintrauben. Das ist für Tafeltrauben im Garten nicht anders als im Weinberg. Aus den vielen Trieben des Vorjahres muss Franz Melsheimer für die Spaliererziehung im Halbbogen an jedem Weinstock zwei bis drei gesunde Triebe auswählen. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Das Moselherz braucht als Einpfahlerziehung wenig Platz. Vor dem Binden hat Franz Melsheimer die zwei Jahresruten vorsichtig vorgebogen. Anschließend kann er sie in Herzform am Pfahl befestigen. Foto: TV/Kath