Gartentipps vom Profi „Sei keine Mimose“ oder vielleicht doch?

Ein guter Tipp für mediterrane Kübelpflanzen lautet: so spät wie möglich einräumen und so früh wie möglich wieder ausräumen. In dieser Woche war es das erste Mal für diesen Winter so weit. Die Zistrosen mussten bei Minusgraden in die Garage geschoben werden.

09.01.2024 , 18:55 Uhr

Eine Mimose blüht im botanischen Garten in München in einem Gewächshaus. Foto: picture alliance / dpa/Sven Hoppe