Gemüsegarten : Keimsaaten für die Extraportion Vitamine

Kresse ist das klassische Mikro-Green. Länger gekeimt als Sprossen, aber noch kein ausgereiftes Gemüse, sind Keimsaaten die ideale Vitaminquelle auf der Fensterbank. Aber auch in Garten spricht man von Mikro-Greens, wenn Blattgemüse wie roter Mangold in ganz jungem Stadium geerntet wird. Foto: Kathrin Hofmeister

Trier TV-Garten im Dezember: Wenn der Garten ruht, geht’s mit Grünkraut im Miniformat, den Mikro-Greens, auf der Fensterbank weiter.

Das Saatgut spült man in den ersten zwei Tagen von oben mit frischem Wasser durch. Das Wasser in der Schale sollte einmal täglich erneuert werden. Die Keimschale stellt man an einem hellen Ort wie dem Küchenfenster auf.

Zum Keimen gibt es spezielle Schalen. Man füllt sie unten mit Wasser. Obenauf liegt ein Sieb. Darin verteilt man das Saatgut und übergießt es vorsichtig mit Wasser. In der Schale sollte so viel Wasser vorhanden sein, dass die Samenkörner leicht auf dem Sieb schwimmen und gleichmäßig aufquellen können.

Das praktische an den Keimsaaten ist, dass man sie problemlos auf der Fensterbank ziehen kann. Ursprünglich sind Keimsaaten sogar als Vitaminquelle in der kalten Jahreszeit entdeckt worden. Denn in den aus Samen gezogenen Kraftpaketen liegen Nährstoffe noch in konzentrierter Form vor. Das Superfood liefert Vitamine, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.