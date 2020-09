Garten : Tomaten für jeden Geschmack

Mülheim TV-Garten im September: Immer mehr Hobbygärtner entdecken den Spaß, Tomaten selber zu ziehen. Wie gut das klappt, zeigt ein Selbstversorgergarten.

Wenn auf dem Stuhl vor dem Haus der Familie Pfalz in Mülheim an der Mosel Tomaten sitzen, ist es mal wieder ein gutes Erntejahr. Den Überschuss ihres Selbstversorgergartens teilen der ehemalige Leiter der Jugendhilfe und seine Frau gerne mit Gleichgesinnten. Wer Interesse hat, darf sich kostenlos bedienen. Die Mitglieder des Bengeler Gartenbauvereins wirken aktiv beim Erhalt regionalen Saatguts mit und sind bei den Solidarischen Saaten eingestiegen (der TV berichtete).

„Unsere Fensterbank ist die Kinderstube vieler Pflanzen der Schulgärten der Region und des Wittlicher Vielfalts-Sortengartens auf Hof Breit“, lacht der Diplom-Pädagoge. Aber auch im eigenen Garten kann sich der Nachwuchs sehen lassen. Die Tomaten zählen in diesem Jahr einmal mehr zu den Gewinnern. 54 Sorten kultivieren Waltrud und Wolf-Rüdiger Pfalz in ihrem Nutzgarten. Klingt nach viel, ist aber nur ein Bruchteil der über 3800 registrierten Sorten und etwa doppelt so vieler, weiterer Liebhabersorten weltweit.

Jetzt, wo die Ernte in vollem Gange ist, denken die beiden bereits an die nächste Saison. Jedes Jahr überprüfen sie, welche Sorten sich bewährt haben. Das ausgewählte Sortiment vermehren sie weiter. Die Kriterien reichen von Pflanzengesundheit bis zur Verwendung und orientieren sich am Geschmack. „Bei dieser Artisan Blush Tiger waren wir sofort einig, dass sie weiterkultiviert wird“, sagt Pfalz und steckt sich eine gelbfruchtige Datteltomate mit rosa Streifen in den Mund. „Bei den Kindern ist diese gelbe Wildtomate der Renner“, sagt Waltrud Pfalz, während sie zu einem anderthalb Meter hohen Busch geht, der voller kleiner gelber, supersüßer Kugeln hängt. Wie Johannisbeeren nascht man sie direkt vom Strauch. Größenmäßig liefert die rote Fleischtomate Beefsteak das Kontrastprogramm. Über 200 Gramm wiegt eine einzige Tomatenfrucht. Wer gerne Tomatensalat möge, könne nicht auf Hörnchentomaten verzichten, finden die beiden. Dank ihrer länglichen Form lassen sie sich optimal in gleich große Scheiben schneiden. Zum Naschen ins Schwarze trifft man mit der braunschwarzen Cherrytomate Black Cherry. Sie schmeckt supersüß. „Manche Sorten haben wir auch nur wegen der Optik“, sagt der Tomatenliebhaber und pflückt eine olivfarben überlaufende Sorte mit dem Namen Italienischer Weinberg.