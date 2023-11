Kolumne Mein schöner Garten Ziergräser beleben den Garten, wenn es kahler wird

Ein Gartengestalter überzeugt seinen Kunden: „Das Faszinierende an Gräsern ist ihre besondere Textur.“ Textur! Das kennt man von Stoffen. Es ist das, was man wahrnimmt, wenn man das Gewebe befühlt: flauschig, rau, wollig weich und glatt oder faserig und grob. Textur ist aber auch schon optisch wahrnehmbar und besitzt eine ästhetische Dimension. Was genau meint der Begriff also bei Gräsern? Im Prinzip bezeichnet es die Beschaffenheit des Blattkleides. Farbe, Form, Beschaffenheit der Oberfläche. Wobei man mit dem haptischen Erlebnis mancher Gräser vorsichtig sein sollte. Es gibt ausgesprochene „Schneidegräser“, deren Blattränder wie bei Lampenputzergras (Pennisetum) und Chinaschilf (Miscanthus) messerscharf sein können, wenn man sie anfasst. Auch wer seine Pampasgräser (Cortaderia) im Spätherbst zusammenbindet, um das Herz vor zu viel Winternässe zu schützen, sollte unbedingt Gartenhandschuhe tragen.