Gartenkolumne : Jungvögel finden Schutz in dicht bewachsenen Beeten

Jungvögel finden Schutz in dicht bewachsenen Beeten

Unsere Gartenexpertin begründet, warum sie eine Bepflanzung mag, bei der während der Saison kein Stück Erde mehr zu sehen ist.

Ein Höhepunkt im Gartenjahr ist die Blütezeit des Orientalischen Mohns. Seine großen seidigen Blüten in leuchtendem Rot, Orange oder Lachsrosa ziehen die Blicke auf sich. Leider fallen danach aber auch die vergilbenden Blätter störend auf.

Eine Gärtnerin aus der Vulkaneifel – wo der an der Mosel längst verblühte Prachtkerl gerade seine Hochsaison feiert – verriet mir ihr Erfolgsrezept: Nach dem Verblühen kürzt sie die Pflanzen zur Hälfte ein. So kann der Mohn noch genügend Reservestoffe aus den Blättern zurück in den Wurzelstock ziehen, fällt aber nicht unangenehm auf.