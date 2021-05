Gartenkolumne : Nutzen und Zierde ergänzen sich bei Tomaten

Zwischen den Rosen ist eine Lücke geblieben. Eine Kräuterfrau riet mir Dill dazwischen zu streuen. Das schütze die Königin der Blumen nicht nur vor Schädlingen. Es erhöhe auch die Chance, dass der Dillsamen aufgehe.

Tomaten unter der Regenhaube sehen vielleicht nicht so hübsch aus, aber längst geht es bei dem Nachtschattengewächs nicht mehr um das Zierende. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts hieß es in einem Gartenhandlexikon zu Deutschlands beliebtestem Fruchtgemüse, die Tomate sei „ein Sommergewächs, das nicht wegen seiner schlechten Blume, sondern wegen seiner schönen rothen Frucht, die jedoch giftig ist, in den Gärten erzeugt wird.“

Bis sich an den gelb blühenden Blattbüschen jedoch rote, gelbe, schwarze und grün gestreifte Früchte zeigen, dauert es viele Wochen. Wer es von Anfang an bunt haben will, setzt in der Zwischzeit Tagetes dazu. Die Sommerblumen sind die idealen Partner, weil ihre Wurzelausscheidungen Fadenwürmer im Boden vertreiben.