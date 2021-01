Gartenkolumne : Für jede Aussaat das richtige Rezept

Was futterst du da die ganze Zeit?“ „Ich knabbere Erdnüsse!“ Erdnüsse sind faszinierende Pflanzen. Anders als andere Gewächse, die ihre Samen dem Wind anvertrauen oder von Tieren verbreiten lassen, gräbt die Erdnusspflanze ihren Nachwuchs ein.

Vergleiche sind was Tolles. So anschaulich. Carlos Magdalenas „Spiegelei“ ist das beste Beispiel. Der Spezialist in Sachen Pflanzenvermehrung gehört derzeit zu den gefragtesten Experten auf dem Gebiet. Er arbeitet in den berühmten Londoner Botanischen Gärten Kew. Jeder will von ihm wissen, wie er vom Aussterben bedrohte Arten nachzüchtet. Vornehmlich handelt es sich um Exoten. Einen Einblick gibt der „Pflanzen-Messias“ in seinem gleichnamigen Buch. Ich lese es, während ich die Erdnüsse knabbere. Es ist so spannend und lehrreich, dass man gar nicht merkt, wie die Erdnusstüte schon wieder leer ist.