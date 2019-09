Gartenkolumne : Wühlmäuse entdecken das Herbstbeet

Die Erdratte ist kriminell und wühlt die Gartenerde auf. Unsere Kolumnistin weiß, wie man Haufen von Wühlmäusen von denen der Maulwürfe unterscheidet.

Selten waren die Wühlmäuse im Garten so aktiv. Im Verdacht habe ich die Plagegeister schon, seit ich im Sommer einen alteingewachsenen Taglilienhorst am Blattschopf einfach so aus der Erde ziehen konnte. Tatbestand: Wurzeln abgenagt. Jetzt haben sie das Herbstbeet entdeckt und vertilgen die Tulpen- und Lilienzwiebeln.

Hat man die Haufen also an mehreren Stellen im Garten aufgewühlt, so dass Tageslicht in die Gänge dringt, sieht man zudem, ob das Ausstiegsloch in der Mitte unter dem Haufen liegt, oder seitlich. Mittig wühlt sich der Maulwurf aus der Erde. Um die Ecke kommt die Wühlmaus dahergeschlichen.