Kolumne Garten : Damit die Wühlmaus nicht zuschlagen kann

Die Wühlmaus hat wieder zugeschlagen. Das tut sie zu einem Zeitpunkt, da die ersten Blumenzwiebeln angeboten werden, auf die der Nager sicher schon wartet. Mit dem Setzen kann man sich bei Tulpen & Co. ruhig noch Zeit etwas lassen.

Der Boden ist geradezu „sommerdurchbruzelt“. Die Sonnenstrahlen scheinen weiterhin mit einer Kraft, dass zu früh gesetzte Blumenzwiebeln schnell auf die Idee kommen könnten, es wäre Zeit, frisch durchzutreiben. Okay, Zwiebeln können nicht denken. Aber sie folgen ihrem Biorhythmus und der kommt in Zeiten des Klimawandels schnell mal durcheinander. Andererseits muss man sagen, dass Zwiebelblumen bei langer Lagerung leicht eintrocknen können. Am besten kauft man sie früh, lagert sie bis zur Pflanzung optimal in einem dunklen, trockenen und vor allem kühlen Raum – ohne Zugang für Mäuse natürlich – und legt sie, wenn die Temperaturen herbstlicher werden und man überhaupt erst einmal ohne Hacke und Pickel in den Boden kommt. Die Wühlmaus schafft das. Deshalb wird man die Zwiebeln sicherheitshalber in einen Pflanzkorb setzen oder einen Kükendraht ins Pflanznest legen. Laut Ratgebersendungen soll es helfen ein Vergrämungsmittel gegen Wühlmäuse gleich mit dazuzugeben. Das glaube ich erst, wenn mir irgendwann die Probe aufs Exempel gelingen sollte. Mein Repertoire an Wühlmaus-Vergrämungsstrategien ist beachtlich. Mit Wühlmauskraut, einer zweijährigen Wolfsmilchart und Kaiserkrone habe ich angefangen. Es folgten Knoblauchzehen. Ich habe die Löcher mit buttersäuregetränkten Lappen verstopft und Brennnesseljauche hineingekippt. Mehrmals täglich schlage ich an Metallstangen, um den Garten-um-und-dumm-Wühler mit Lärm zu vertreiben und galoppiere wie ein Pferd mit Holzklocks auf dem unterhöhlten Plattenweg durch den Garten.