Garten : Geliebte und gelebte Vielfalt

Berlingen Der TV-Garten im Juli: Der artenreiche Garten von Familie Ginsel in der Vulkaneifel zeigt, wie man auf hohem ästhetischen Niveau naturnah gestalten kann und welche Rolle selbst versamende Blumen dabei spielen.

Wen würde der lustig murmelnde Bach nicht ansprechen?! Munter plätschert er durch das Wiesental, hüpft hier die natürlichen Steinstufen hinunter, fließt dort an den Kopfweiden vorbei und verleiht dem Garten einen lebendigen Grenzverlauf. „Wir haben uns sofort in das Grundstück verliebt“, sagt Marianne Ginsel. Vor elf Jahren zog die Familie in die Vulkaneifel. Ein Arbeitsplatzwechsel ihres Mannes Reiner brachte sie aus Kleve nach Berlingen. Von Anfang an war klar, dass es ein naturnaher Garten werden würde. Das neue Zuhause hatten sie mit Blick auf das gärtnerische Potenzial ausgesucht: „Das ehemalige Wiesengrundstück liegt sonnig. Da ist mehr Blumenvielfalt möglich als in dem eher schattigen Garten, den wir zuvor hatten.“