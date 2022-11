Garten : Daran denken: Bedeckter Boden ist Gold wert

Das nenne ich mal einen perfekten Kreislauf: Von oben hat der Pflaumen blättrige Weißdorn sein wunderbar gelb gefärbtes Laub fallen lassen. Von unten ziehen Regenwürmer das Blattgold ein, wandeln es um und stellen die mineralisierten Erdhäufchen dem Pflanzenleben wieder zur Verfügung.

Wo die an Spaghetti-Eis in Schokofarbe erinnernden Gebilde auftauchen, zerkrümele ich sie zwischen den Fingern, wie ein Koch, der eine Prise Würze über sein Gericht streut, um es zu verfeinern. Schmackhaft machen, wollte ich in dieser Kolumne aber eigentlich die Bedeckung des Bodens über den Winter. Gehäckseltes Laub eignet sich hervorragend dafür. Kompost als Mulchmaterial in Staudenbeeten im Herbst aufzubringen, sehen einige Gartenprofis dagegen kritisch. Kompost ist natürlicher Dünger. Mit den sinkenden Temperaturen gehen die meisten Stauden in den Winterschlaf. Nahrung brauchen sie jetzt nicht. Die Nährstoffe werden im meist regenreichen Winterhalbjahr ausgewaschen.