Der Garten im März TV-Gartentipp: Mit Moos den Garten gestalten

Weltweit geht man von etwa 15.000 bekannten Arten. Von den in Deutschland rund 1050 Arten wachsen viele in einem schattig feuchten Umfeld, andere in der prallen Sonne. Einige sind vom Aussterben bedroht, andere kommen häufig vor. Polster-Kissenmoos beispielsweise ist so eine weitverbreitete Art. Jeder mit altem Mauerwerk aus Naturstein im Garten wird sie kennen. Die kleinen graugrünen Polster heften sich an Steine an, die in der Sonne liegen. Ökologisch betrachtet, ist so ein Moospolster ein Miniaturbiotop, das einer Vielzahl von Kleinlebewesen Lebensraum bietet. Mit dem Auge bedeutender Gartengestalter wie Christian Cay Lorenz Hirschfeld gesehen, besitzt es eine natürliche Ästhetik. Moos bringt Patina ins Spiel: „Nichts gibt einen sichtbareren Beweis von der Länge der Zeit, als wenn der Ort, den ein Gebäude zierte, mit Moos … überzogen ist“.