Garten : Amaryllis rechtzeitig topfen

Im Supermarkt türmt sich das Weihnachtsgebäck bereits seit Wochen. In Ludwigshafen hat schon der erste Weihnachtsmarkt eröffnet. Jetzt passiert es mir auch: Im November spreche ich von Weihnachten. Grund ist der Ritterstern.

Verrückterweise bin ich mit meinem Wunsch „die Amaryllis soll auf Heiligabend blühen“ nicht viel zu früh dran, sondern zu spät. Sechs bis acht Wochen dauert es vom Eintopfen der Zwiebel bis zur Blüte. Ich hätte es mir Anfang November rot im Kalender anstreichen sollen – so rot wie viele der schönen Amaryllis an Weihnachten blühen. Wer die prächtigen Blumen Ende des Monats in seine Adventsdekoration einbauen will, muss also bereits auf getopfte Exemplare zurückgreifen, die jetzt überall im Handel angeboten werden. Weil Rittersterne aber auch schön für die Winterzeit nach Weihnachten sind, lohnt sich das Eintopfen noch in den nächsten Wochen. Ich finde sogar, man ist in der Farbwahl freier.