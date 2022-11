Gartentipps : Vorkehrungen für den Winterschutz

Wer sich jetzt Wintermantel und Mütze gekauft hat, macht sich bestimmt auch Gedanken darüber, welche Kokosmatte oder Vlieshaube frostempfindliche Pflanzen vor der Kälte schützen soll. Tendenziell ist die Übergangsphase vom Spätherbst in den Winter milder geworden.

Frostempfindliche Kübelpflanzen können immer länger draußen bleiben. Für mediterrane Pflanzen im Topf wie Kamelie, Feige, Granatapfel, Lorbeer, Olive oder Zitronenbäumchen gilt: Solange keine starken Fröste drohen, fühlen sie sich im Freien sehr viel wohler als in einem nicht optimalen Überwinterungsraum. Die meisten Winterquartiere sind Behelfsorte. Dunkle Garagen, Keller und Geräteschuppen stehen zur Wahl, bestenfalls ein kühler Hausflur. Kurzzeitig mag die frostfreie Notunterkunft genügen. Auf längere Sicht sieht es allein schon wegen der Luftfeuchtigkeit draußen besser aus. Gerade Kamelien im Kübel sollte man nur so kurz wie nötig in geschlossenen Räumen aufbewahren. Eingeräumt wird erst vor dem ersten strengen Frost (unter minus vier Grad), ausgeräumt so schnell wie möglich.

Meine Schmucklilien (Agapanthus) musste ich im vergangenen milden Winter kein einziges Mal in die Garage schieben. Unter Dach an die Hauswand gerückt, sind sie vor kalten Winden geschützt. Der Außen-Stand wirkt sich positiv auf die Blüte im nächsten Jahr aus. Blühen Schmucklilien schlecht, kann es an einer zu warmen Überwinterung liegen. Ins Schwitzen können auch zu früh eingewickelte Gewächse kommen. Generell eignen sich für das Einpacken nur atmungsaktive Stoffe wie Jutestoff, Leinsack oder Gartenvlies. Luftundurchlässige Folien dienen einem anderen Zweck. Mit isolierender Noppenfolie packt man die Gefäße ein. Das puffert starke Temperaturschwankungen ab. Der Wurzelballen friert nicht so schnell ein und taut wie im Gartenboden langsam wieder auf. Um überschüssiges Wasser gut ablaufen zu lassen, ist die Drainageschicht in Kübeln so wichtig. Und weil es doch noch frostig werden kann, stellt man ein paar Füßchen unter die frostfesten Gefäße. Die sind dann fast schon so etwas wie für uns warme Wintersocken.