Kolumne Mein schöner Garten : Rechtzeitig Unkraut jäten

Der erste Eindruck zählt, belegen Studien. Demnach braucht es nur wenige Sekunden, um sich ein schnelles emotionales Urteil über sein Gegenüber zu bilden. Was mir da frech aus allen Beeten entgegengrinst, ist nicht mein Freund.

So viel ist sicher. Es ist Unkraut. Nenne man es eine Blume, die am falschen Ort wächst. Tatsache bleibt, dass man schnell handeln muss. Wildkräuter sind meist besonders vital. Und jetzt sprießt es schon wieder mächtig. Wenn man nicht will, dass die unerwünschten Pflanzen die geliebten Kulturpflanzen verdrängen, führt am Jäten kein Weg vorbei. Dahinter bleiben, heißt es bei Samenunkräutern. Manche blühen und fruchten schneller, als man schauen kann. Ein absoluter Unsympath stellt für mich das Behaarte Schaumkraut dar. Seit ein paar Jahren beobachte ich, wie es sich extrem schnell vermehrt. Die ersten Rosetten setzen bereits Blüten an. Das kleine Kressegewächs explodiert förmlich. Dabei schleudert es eine Unmenge von Samen aus den Kapseln. Am Behaarten Schaumkraut hätte man in den Anfangszeiten von Corona den Begriff der exponentiellen Verbreitung anschaulich erklären können. Durchseuchung ist im Garten keine Wahl. Unkraut jäten gehört mit Beginn des meteorologischen Frühlings zum Muss.