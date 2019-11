Gartenkolumne : Die richtigen Mäuse in die Falle locken

Die richtigen Mäuse in die Falle locken

Wie fängt man schädliche Haus- und Wühlmäuse, wie verschont man nützliche Spitzmäuse. Unsere Kolumnistin sucht nach Anregungen.

Geht man abends ins Bett ist man um zwei bis drei Zentimeter kleiner als am Morgen: Zusammengeschrumpft unter der Last des Tages. Den Körper aber eine ganze Wintersaison zu verkleinern, das können nur Waldspitzmäuse. Die erstaunliche Entdeckung haben Forscher gemacht. Sie vermuten, dass die flinken Säugetiere durch ihr Zusammenschrumpfen den Nahrungsmangel in der kalten Jahreszeit ausgleichen.