Kolumne Hauptsache Gesund : Impfungen in Corona-Zeiten

Corona dominiert die medizinische Diskussion: Virusinfektionen, Ansteckungsrisiken und mögliche Therapien – noch nie haben sich medizinische Laien so sehr für diese Themen interessiert. Und auch die Entwicklung eines Impfstoffes wurde noch nie so aufmerksam verfolgt – inwieweit das dann auch für die Bereitschaft zur Impfung gilt, bleibt abzuwarten.

Dabei besteht aber die Gefahr, dass das Bewusstsein für andere Infektionskrankheiten und deren Bedeutung für die Gesundheit des Einzelnen und der Gesamtbevölkerung in den Hintergrund tritt. Liegt es daran, dass es Grippe & Co. schon immer gab, wir uns also an das Erkrankungsrisiko und sogar an die Todesfälle gewöhnt haben?