Kolumne Hauptsache Gesund : Was tun bei Gedächtnisstörungen?

In meiner Sprechstunde wie auch im Demenzzentrum Trier aber auch in den allgemeinmedizinischen und fachärztlichen Praxen stellen sich zunehmend Menschen vor, die über Störungen der Merkfähigkeit und der Aufmerksamkeit berichten.

Was sollte ich tun bei für mich belastenden oder zunehmenden Störungen des Gedächtnisses? Der erste Schritt ist die Vorstellung bei Ihrem Hausarzt/ärztin. Dieser wird zum einen Tests durchführen, die das Gedächtnis überprüfen (wie Mini Mental State Test) und gemeinsam mit Ihnen entscheiden, ob weitere fachärztliche Untersuchungen notwendig sind. Gegebenenfalls wird bei deutlichen Störungen eine Kernspintomographie des Gehirns sowie weitere Untersuchungen (Nervenwasseruntersuchung) veranlasst. Sollte tatsächlich eine Demenz nachgewiesen werden, so gibt es Medikamente, die die Symptome lindern können. Zudem wird gerade auf dem Gebiet der Alzheimer Erkrankung sehr viel geforscht, so dass die Hoffnung ist, dass in naher Zukunft neue Substanzen zugelassen werden, die die Erkrankung stärker positiv beeinflussen können.