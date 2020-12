Gesundheitskolumne : Was Corona in der Schwangerschaft bedeutet

Was Corona in der Schwangerschaft bedeutet

Coronaviren sind eigentlich gute Bekannte: ein Großteil der Erkältung, die unsere Kinder von Kindergarten oder Schule mit bringen und die in Trier „Frek“ heißt, geht auf das Konto von Coronaviren.

Ihren Namen haben die Coronaviren ja von den Spikes haben, die wie Kronenzacken aussehen und mit denen sie sich an bestimmten Rezeptoren in unseren Nasen-Rachenraum andocken und leicht weiter kommen. Im Herbst 2019 hat sich in China eine wesentlich gefährlichere Mutante gebildet, nach allem, was wie wissen, von Wildtieren wie Fledermäusen, die Krankheit verläuft nach Angaben des Robert-Koch-Institutes in ca. 80 Prozent harmlos mit eher banalen Infektionszeichen wie Kopfschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen und Nasenkatarrh, 14 Prozent erkranken schwer, sodass sie das Bett hüten müssen, fünf Prozent erkranken kritisch, die Hälfte davon muss wegen einer rasant verlaufenden Lungenentzündung beatmet werden, ein Großteil davon kommt schnell zu Tode.