Kolumne Hauptsache gesund! : Die vaginale Pilzinfektion

Fast jede Frau macht in ihrem Leben Bekanntschaft mit einer Pilzinfektion und kennt die Entzündungszeichen und den grässlichen Juckreiz. Und es gibt bedauernswerte Zeitgenossinnen, die dies mehrfach im Jahr durchmachen (chronisch rezidivierend).

Eigentlich sind Hefen und damit auch Candida albicans üblicherweise verträgliche Mitbewohner: Ungefähr bei der Hälfte aller gesunder und symptomfreier Menschen kann man Sporen, also die Überlebensform der Hefen, im Darm nachweisen. Der Weg vom Darmausgang in die Scheide ist für sie ein Klacks. Ein intaktes Immunsystem hält sie in Schach und sorgt dafür, dass sie nicht mausig werden.

Immer wenn das Immun (Abwehr-)System des Körpers andersweitig beschäftigt ist, etwa bei einer Erkältung, wenn hoher Stress angesagt ist oder wenn durch Antibiotika das schützende Milieu der Milchsäurebakterien in der Scheide gestört wird, merken die Pilze (Hefen/Candida albicans) dies prompt und machen als Opportunisten Party und bedanken sich mit üppigem Wachstum. Und Candida albicans vermag es, in der aktiven Wachstumsform mit seinen Pilzfäden (Pseudo-mycelien) aktiv in dünne Hautschichten einzudringen. Dies macht er besonders gern bei empfindlicher Haut (Plattenepithel), wie es im Mund, in der Scheide und am Enddarm vorkommt. Um gedeihen zu können, brauchen Pilze ein feuchtwarmes Klima sowie kohlenhydratreiche Nährstoffe, die unter dem Einfluß von Geschlechtshormonen (Östrogenen) in Form von Stärke (Glykogen) üppig vorhanden sind. Demnach sieht man Pilzinfektionen besonders bei Schwangeren und in der zweiten Zyklushälfte, nie bei Kindern und selten nach den Wechseljahren.