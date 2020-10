Gesundheitskolumne : Die Galle: Steinreich ist nicht immer gut

Etwa 20 Pozent der Bevölkerung entwickeln Gallensteine. Diese entstehen in der Gallenblase, die eine Speicherfunktion für die Galle hat und die Gallenflüssigkeit eindickt.

Daneben können die Gallensteine in den Hauptgallengang wandern und diesen verstopfen, so dass zum einen ein Gallestau mit oder auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung entsteht. Schlussendlich können Gallensteine in seltenen Fällen das Auftreten von Gallenblasenkrebs begünstigen. Besteht der Verdacht von symptomatischen Gallensteinen, sollte eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden. In über 95 Prozent der Fälle können Gallensteine detektiert werden. Dies ist ein sehr guter diagnostischer Wert für eine Untersuchung. Mit Hilfe der Ultraschalluntersuchung können dann auch die Gallenblasenwand, die Gallenblasenflüssigkeit und auch die Gallenwege beurteilt werden. Die Laboruntersuchung des Blutes gibt Hinweise auf eingetretene Komplikationen, wie die Entzündung der Gallenblase, der Bauchspeicheldrüse und eines Gallestaus als Hinweis auf Gallengangsteine.