Gesundheitskolumne : Stille Seuche: Nicht alkoholische Fettleber

Täglich stellen sich Patienten mit leicht erhöhten Leberwerten in meiner Sprechstunde vor. Die Laborwerte y-GT und SGPT sind dabei nur gering erhöht, und die Patienten fühlen sich meist nicht krank.

In der Folge entwickelt sich nicht selten ein Diabetes mellitus Typ II mit all seinen Folgeerkrankungen. So ist es nicht verwunderlich, dass mit der ansteigenden Leibesfülle unserer Bevölkerung auch die Fettleber in den letzten 20 Jahren in ihrem Ausmaß erheblich zugenommen hat.