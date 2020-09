Gesundheitskolumne : Sterben Arthrose-Patienten früher?

Eine aktuelle Studie zeigt, dass Arthrose mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert ist. Umso wichtiger ist es daher, Risikofaktoren wie Bewegungsmangel und unnötigen Schmerzmittelgebrauch so gering wie möglich zu halten.

Arthrose ist an sich keine lebens­bedrohliche Erkrankung. Je­doch haben vor allem Patienten mit einer Kniearthrose im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. Die häufigste Todesursache sind dabei Herz-Kreis­lauf-Erkrankungen, wie eine epide­miologische Studie von fast 470 000 Menschen aus Schweden ergab. Demnach steigt bei Knie-Arthrose das Herztod-Risiko um fast 20 Prozent. Auch bei Hüftgelenks­erkrankungen liegt das Sterberisiko um 13 Prozent höher. Womöglich schadet die chronische Entzündung in den Gelenken auch dem Gefäßsystem, vermuten die schwedischen Wis­senschaftler.

Eine zusätzliche Gefahr droht durch die Nebenwirkungen der Schmerz­mittel, auf die viele Arthrosepatien­ten zurückgreifen. Zur wichtigsten Medikamentengruppe der Schmerz­mittel gehören die nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR). Die am häufigsten verordneten Wirkstoffe sind Diclofenac und Ibuprofen. Aber sie haben Nebenwirkungen, ins­besondere für Ältere etwa mit erhöh­tem Risiko für Magen-Darmblutun­gen. In Europa liegt die Sterblichkeit bei 1/1220 Anwendern bei einer Einnah­me über mehr als zwei Monate. Um das Risiko für derartige Blutungen zu senken, werden Magenschutz­mittel (Protonenpumpenhemmer) eingesetzt. Leider haben diese selbst wiederum Nebenwirkungen, die sich in einem negativen Effekt auf unseren Kno­chenstoffwechsel äußern. 50 Prozent höher liegt einer Studie zufolge die Wahrscheinlichkeit ei­nes Herzstillstands bei Patienten, die Diclofenac einnehmen, im Vergleich zu Patienten, die keine Schmerzmit­tel zu sich nehmen. Bei Einnahme von Ibuprofen erhöht sich die Wahr­scheinlichkeit eines Herzstillstands um 31 Prozent.