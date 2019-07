Kolumne Mahlzeit : Vielfältiges Sommergemüse

Als „Saure-Gurken-Zeit“ werden die Sommermonate bezeichnet, wenn in den Medien Nachrichtenflaute herrscht. Kulinarisch gesehen, ist der Sommer jedoch alles andere als langweilig. Es gibt Obst und Gemüse in Hülle und Fülle.

Kein Problem, bei der Vielfalt an Rezeptideen: Wie wäre es mit erfrischendem Zsatziki zu Pellkartoffeln oder Gegrilltem? Auch der klassische Gurkensalat „kommt immer wieder gut an“.

Schmorgurken lassen sich – wie der Name schon belegt – zu leckeren Schmorgerichten verarbeiten. Das geht so: Gurken schälen, Kerngehäuse mit einem Löffel herauskratzen, in 2 bis 3 cm breite Stücke schneiden, mit oder ohne ausgelassenem Speck dünsten und je nach Geschmack mit Kräutern, Sahne und weiterem Gemüse wie Tomaten verfeinern. Mit Reis oder Kartoffeln sowie Schafskäse oder Frikadellen wird daraus eine vollwertige Mahlzeit.