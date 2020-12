Telefonaktion : Das hilft, wenn alles zu viel ist

Trier Nachgefragt: Drei Expertinnen beantworteten zwei Stunden lang Leserfragen am TV-Telefon zum Thema Stress.

Christiane Hanke ist Psychologin und stellvertretende Geschäftsführerin der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V. in Trier. Versuchen Sie Stressoren, das was Ihnen Stress macht, im Alltag zu reduzieren. Delegieren Sie Aufgaben, schauen Sie, wer und was Sie entlasten kann. Hilfreich ist auch, beispielsweise autogenes Training anzuwenden oder ein Hörbuch zu hören. Das Zubettgehen sollte wieder mit etwas Positivem in Verbindung gebracht werden. Letztendlich geht es auch darum, die Angst vor der Angst zu bewältigen.