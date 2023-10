Kolumne Hauptsache gesund! Wie Mausarm, Maushand und Mausfinger entstehen und was man dagegen tun kann

Wer häufig am Computer arbeitet, hat mitunter Probleme an der Hand oder an den Fingern. Was dahinter steckt, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie dem vorgebeugt werden kann.

25.10.2023, 15:03 Uhr

Wer ständig mit der Maus arbeitet, kann einen Mausarm entwickeln. Deshalb gilt: Regelmäßig bewegen und entlasten. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Mit dem Einzug des Computers in das Arbeitsleben sind in der Umgangssprache neue populäre Diagnosen wie Mausarm, Maushand, Mausfinger entstanden, bei denen es sich um bekannte Überlastungsschäden und Erkrankungen an Hand und Finger handelt.