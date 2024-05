Energiesparen PV, Heizung und Hülle: So spart Ihr Haus viel Energie!

Ob Gebäudeenergiegesetz, steigende Heizkosten oder der Einsatz erneuerbare Energien: Diese Themen sind aktuell in aller Munde. Wer sein Gebäude energetisch fit machen will, dem helfen der Rat und die Tipps der Expertinnen und Experten der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am heutigen Mittwoch von 17 bis 19 Uhr sicher weiter: Denn die drei Teilnehmenden unserer Telefonaktion informieren zu den Themen Heizung, Photovoltaik und Gebäudehülle und beantworten dazu die Fragen der Volksfreund-Leserinnen und -Leser. Rufen Sie an und stellen Sie diesen Teilnehmenden Ihre Fragen: