Verbraucherschutz : Neue Spitze der Verbraucherzentrale

Mainz () Zum 1. März übernimmt Heike Troue die Leitung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Die 52-jährige Diplom-Volkswirtin war lange Jahre Geschäftsführerin des Deutschen LandFrauenverbandes, des Vereins Deutschland sicher im Netz und des Fachverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Hessen-Thüringen sowie als Vorstandsmitglied der Deutschen Welthungerhilfe aktiv.

Heike Troue folgt auf Ulrike von der Lühe, die Ende Februar 2023 in den Ruhestand geht. Sie hat 38 Jahre engagiert Arbeit für den Verbraucherschutz gearbeitet, davon 15 Jahre als Chefin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. In ihrer Amtszeit konnte die Verbraucherzentrale sechs neue Beratungsstützpunkte, darunter in Prüm, eröffnen und die Präsenz in der Fläche ausbauen. Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich von 68 auf 117 fast verdoppelt. Der Gesamtetat der Verbraucherzentrale konnte von 2,7 Millionen im Jahr 2007 auf 6,8 Mio. in 2022 gesteigert werden.