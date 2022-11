Energiesparen : Jetzt gibt's Zunder: Diese Anzünder erleichtern das Anfeuern mit Holz

Anzünder aus in Wachs getränkter Holzwolle sind ökologisch, praktisch und geruchsfrei - und in Päckchen oder wie hier direkt im Sack erhältlich. Foto: TV/Joachim Engbrocks

Das Holz ist gestapelt, der Ofen bereit – doch mit welchem Anzünder sorgt man dafür, dass man ohne großen Aufwand das Feuer in Gang bekommt und sich möglichst schnell eine behagliche Wärme ausbreitet? Ein Überblick über die gängigsten Vertreter.

Grundsätzlich lassen sich die Zündgehilfen in die Kategorien „Öko“ oder „Chemie“ einsortieren. Paraffinanzünder etwa lassen sich gut in kleine Würfel oder Plättchen aufteilen. Sie sind aber nicht jedermanns Sache, da sie einen unangenehmen chemischen Geruch im Raum und an den Fingern hinterlassen und beim Verbrennen rußen. Dafür sind sie preisgünstig, in vielen Geschäften verfügbar und lassen sich gut lagern.