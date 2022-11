Heizen : Alles wird Glut: Was Verbraucher beim Kauf von Holzbriketts beachten sollten

Alles wird Glut: Was Verbraucher beim Kauf von Holzbriketts beachten sollten

Ob als Anfeuerhilfe oder als „Nachtwächter“, Holzbriketts sind beliebt – und ebenfalls teurer geworden. Was man beim Kauf beachten sollte.

Heizen mit Holz – das ist in Zeiten steigender Energiepreise eine sich aufdrängende Alternative. Doch parallel zu den steigenden Preisen fossiler Brennstoffe haben auch die Holzpreise angezogen – und mit ihnen die Kosten für Holzbriketts. Die Preise für Pellets und Briketts aus Sägenebenprodukten stiegen nach Angaben des Statistischen Bundesamts binnen Jahresfrist um 144,3 Prozent, Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln fast gleich stark um 144,5 Prozent.

Preise für Briketts stark gestiegen

Eine Stichprobe im Internet zeigt, dass die Preise für Holzbriketts stark variieren. Je nach Anbieter, Qualität und Lieferung fallen für eine Palette (960 Kilogramm) Holzbriketts bei einem Händler rund 610 Euro an – ein anderer Händler berechnet zwischen 750 Euro und 830 Euro inklusive Lieferung. Auch in den Baumärkten sind Holzbriketts erhältlich.

Auch hier zeigt sich: Ein gezielter Blick auf das Angebot in der eigenen Region lohnt sich. So kostet beispielsweise eine Palette mit 700 Kilo Holzbriketts bei einem Händler aus dem Raum Trier 225,20 Euro ohne Lieferung.

Allerdings hilft auch hier meist schneller ein Anruf als eine Internetrecherche. Auf den Seiten eines Eifeler Holzhändlers heißt es etwa: „Aufgrund im Moment nicht gewährleisteter Lieferfähigkeit verfügbarer Fabrikate, Preise und Liefer-/Abholtermin nur nach telefonischer Absprache“ – ein in diesen Tagen häufig zu lesender Hinweis. „Begrenzte Liefermengen“ heißt es an anderen Stellen. Keine einfache Situation also für den Brennstoffkunden.