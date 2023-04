TV-Telefonaktion Thrombose: Das sollten Sie wissen

Dr. med. Torsten Engler, Facharzt für Innere Medizin und Angiologie und Chefarzt der Inneren Medizin 2 am Klinikum Mutterhaus in Trier: Die Dauer der Medikation, damit das Blut wieder besser fließt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Ausdehnung und der Ursache der TVT. Der mögliche Therapiezeitraum erstreckt sich von drei Monaten bis lebenslang. Eine individuelle Einschätzung, am besten durch den betreuenden Angiologen, ist notwendig.