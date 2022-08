Kolumne Hauptsache gesund! : Chefarzt erklärt: Warum Zeit beim Herzinfarkt ein besonders wichtiger Faktor ist

Prof. Dr. Rainer J. Zotz. Foto: Prof. Dr. med Rainer J. Zotz

Trier/Bitburg/Wittlich Patientinnen und Patienten müssen im Falle eines Herzinfarkts so schnell wie möglich in eine Klinik. Warum das so wichtig ist und welche Beschwerden auf einen Infarkt hindeuten.