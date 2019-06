Gesundheit : Jeder Sonnenbrand ist einer zu viel

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion zum Thema Hautkrebs.

Die dramatische Zunahme des weißen und schwarzen Hautkrebses ist eine Spätfolge der Sonnenexposition und der Sonnenbrände in den 1980er und 1990er Jahren. Das sagt der Hautarzt Norbert Herrmann, einer der drei Mediziner, die unseren Leserinnen und Lesern heute Rede und Antwort am TV-Telefon stehen.

Was sind typische Anzeichen für Hautkrebs? Wann sollte man zum Arzt gehen? Wann zur Früherkennung? Worauf sollte man bei der Wahl der Sonnenschutzprodukte achten? Wie schützt man sich am besten? Kann man stundenlanges Sonnenbaden in jungen Jahren im Alter sozusagen rückgängig machen?