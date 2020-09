Telefonaktion : Sucht: Wenn Angehörige mitleiden

Trier Heute TV-Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr: Suchtpräventionswochen in der Region Trier.

Fast sieben Millionen Menschen der 18- bis 64-Jährigen in der Bevölkerung in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Davon geht das Bundesgesundheitsministerium aus. Alkoholsucht ist nur eine Form der Sucht, sie hat viele Gesichter. Wenn der Partner trinkt oder der Vater Drogen nimmt, hat dies fatale Folgen, auch für die Menschen um Suchtkranke herum. Angehörige und Freunde leiden mit und werden häufig selbst krank: Sie können nicht mehr schlafen, werden depressiv, ängstlich und entwickeln Essstörungen, um nur einige der Auswirkungen aufgrund der enormen Belastung zu nennen.