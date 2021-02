Grenzgänger : Was Grenzgänger und Grenz-Käufer wissen müssen

Trier/Luxemburg Heute Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr mit vier Experten zum Thema Steuern, Arbeiten, Familienrecht und Verbraucher.

() Was ist beim Steuerrecht in Luxemburg anders? Welche Regeln gelten nun unter Pandemiebedingungen für Steuerzahler? Wie wird im Großherzotgum Kurzarbeitergeld gezahlt? Was tun, wenn man die Kündigung als Grenzgänger erhält? Wie reagiert man dann? Welche Auswirkungen hat eine Scheidung aufs Kindergeld aus Luxemburg und in Deutschland? Was tun, wenn ich von Luxemburg aus verreisen möchte und nun coronabedingt stornieren muss? Welche Regeln gelten derzeit überhaupt, wenn es um Reisen mit Bus, Bahn und Flugzeug über die Grenze geht? Und welche Regeln gelten für grenzüberschreitende Verbraucherkredite und für Mietverträge von Studierenden im Ausland?