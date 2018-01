Sich gut verkaufen lernen

Heute Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr zum Wiedereinstieg in den Job.

() Welche Schritte kann ich unternehmen, um wieder in das Berufsleben einzusteigen? Wie verkaufe ich meine berufliche Pause bei einer Bewerbung? Wie wird man finanziell wieder selbstständig und unabhängiger? Wie kann man sich fachlich weiterbilden? Die Wiedereinstiegsberaterinnen der Agentur für Arbeit in der Region Trier geben hierauf und auch viele weitere Fragen rund um die Rückkehr in den Arbeitsmarkt Antwort, Beratung und Hilfe.

Ob es um die Pflege von Angehörigen oder die Betreuung von Kindern geht: Viele Menschen sind aus ihrem Beruf ausgeschieden. Sich im Anschluss an diese Zeit wieder stärker um sich selber zu kümmern und eigene Ziele zu verfolgen, fällt oft nicht leicht.

Daher beraten die Wiedereinstiegsberaterinnen Nancy Jäger (zuständig für Termine in Daun, Gerolstein, Bitburg, Prüm und Wittlich) und Melanie Weiler-Fischer (zuständig für die Bereiche Saarburg, Bernkastel-Kues und Trier) zu allen Themen, die in dieser Situation für die Betroffenen wichtig sind. Interessierte erhalten eine Orientierung, Entscheidungshilfen werden angeboten.

Heute sind die beiden Expertinnen für Sie am TV-Expertentelefon von 17 bis 19 Uhr:

Nancy Jäger ist telefonisch erreichbar unter 0651-7199-195.