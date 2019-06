Erziehung : Wenn Kinder nicht in die Schule gehen

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion zu Erziehungsfragen.

In Hamburg gibt es eine Schule für Dauerschwänzer: „2. Chance“ heißt das Projekt für notorische Schulverweigerer und Medien berichten von seinem Erfolg. Auch in Trier gibt es Projekte, die sich um schulverdrossene und schulverweigernde Schüler kümmern.

Dahinter stecken meist Probleme zuhause oder Probleme in der Schule. Was tun, wenn das Kind partout nicht in die Schule möchte? Was tun, wenn der Grundschüler regelmäßig über Bauchschmerzen klagt, wenn der Montagmorgen naht? Mit wem kann ich als Schüler reden, wenn ich ein Problem habe in die Schule zu gehen? Worin unterscheidet sich eine Null-Bock-Phase von Schulverweigerung aufgrund massiver privater Schwierigkeiten? Dies sind Beispielfragen, die Eltern, Lehrer und Schüler beschäftigen können.