Online-Handel : „Pass auf Deine Mäuse auf!“ Telefonaktion zu Kostenfallen

Trier Ob Online-Shopping, Käufen über Smartphone oder die Nutzung von Vergleichsportalen: Immer wieder tappen Verbraucher in teure Kostenfallen. Heute gibt es Rat und Hilfe von 17 bis 19 Uhr bei unserer Telefonaktion mit der Verbraucherzentrale in Trier.

() Wer sich beim gobalen Einkaufen im Internet nicht auskennt, kann in teure Kostenfallen tappen. Diese Erfahrungen machen die Verbraucherschützerinnen der Beratungsstelle in Trier immer wieder (der TV berichtete). „Pass auf deine Mäuse auf!“ – unter diesem Motto beraten die drei Expertinnen der Verbraucherzentrale in Trier in kostenlosen Kurzberatungen bei unserer heutigen Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr Ratsuchende. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.