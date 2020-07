Garten : Freude an selbst gezogenem Obst und Gemüse

Im rein biologisch bewirtschafteten Nutzgarten von Anna Maria Strunk und Franz Laster in der Vulkaneifel gießt sie ihre Hochbeete, während er das Gemüse in seinem Gartenteil mit selbst angesetzter Brennnesseljauche spritzt. Foto: Kathrin Hofmeister

Hinterweiler Der TV-Garten im Juli: Eigenes Obst und Gemüse heranzuziehen, hat in Krisenzeiten einen neuen Stellenwert bekommen. Der TV hat einen Nutzgarten in der Vulkaneifel besucht, dessen Besitzer unterschiedliche Interessen vorbildlich in einem Garten vereinen.

„Sie stehen auf der Grenze“, sagt Franz Kaster schmunzelnd. Im Nutzgarten von ihm und seiner Frau Anna Maria Strunk habe ich meinen Fuß auf den Weg zwischen meterhohen Stockrosen und einen Kasten mit Spargelpflanzen gesetzt. Links von mir erstreckt sich eine Kartoffelfläche vor einem Potpourri von Nutzpflanzen, zwischen denen Borretsch oder Ringelblumen herausleuchten dürfen, während der Rand mit Bartnelken und anderen Insektenmagneten eingefasst ist. Rechts sprießt Wurzelgemüse in Reih und Glied neben einem Karrée von Knoblauch. Farblich fallen Rote-Bete-Blätter ins Auge, die Brombeeren blühen.

Auf dieser Seite liegt sein Gartenteil. Auf der anderen ihr Blatt- und Blütenreich. Beide sind leidenschaftliche Nutzgärtner. Und beide haben ihre eigenen Vorstellungen vom Küchengarten. „Aber essen tun wir doch zusammen“, lacht Anna Maria Strunk. Anfangs haben der ehemalige Koch und die Betreiberin einer Ferienwohnung alle Beete gemeinsam bewirtschaftet. Doch schnell stellte sich heraus, dass „wir das früher immer so gemacht haben“, wie die gebürtige Hinterweilerin mit Gartenbackground aus dem Garten ihrer Mutter feststellte, was dem gebürtigen Schalkenmehrener den Spaß an seinem „Überraschungsgarten“ zu nehmen drohte. Zur gütlichen Einigung beschloss man: „Du machst die Seite des Gartens und ich die!“ Seit 15 Jahren klappt das hervorrragend.

Beide probieren gerne Neues aus. So findet man im Garten von Kaster Bohnenpflänzchen, die sich an Maisstauden emporranken sollen. In Mexiko, dem Herkunftsland der beiden Gewächse, ist das eine alte Kulturmethode. Ob es auch in der Vulkaneifel funktioniert, wird sich zeigen. Bereits bewährt hat sich der Spargelsalat, den Anna Maria Strunk nun anbaut: „Nimmt man immer nur die äußeren Blätter, kann man Ernten bis zur Blüte.“ Je nach Witterung ist das bis Anfang August.

„Vor vier Jahren kam meine Frau mit drei Spargelpflanzen von einer Gartenfreundin aus dem Nachbarort nach Hause“, berichtet Franz Kaster vom nächsten erfolgreichen Gemüseexperiment. Seine Schwester habe Grünen Spargel schon länger in Wittlich angebaut. Warum sollte man es also nicht auch mal im raueren Klima der Vulkaneifel probieren... Mittlerweile sind aus einer Reihe drei geworden.

Von den 36 Spargelpflanzen konnte der Eifler fast jeden Tag eine Handvoll ernten: „Wenn es schön warm ist, gab es ein Dutzend Stangen.“ Am 24. Juni hat er die Saison beendet. Dann müssen sich die Pflanzen erholen und Kraft für nächstes Jahr schöpfen. Das Spargelkraut lässt man schießen. Aus den Blüten entwickeln sich rote Fruchtkugeln. Aus den Samen kann man neue Pflanzen ziehen. Der experimentierfreudige Hobbygärtner wird das wohl auch in diesem Jahr wieder tun: „Pro Topf setze ich ein Körnchen. Im Herbst pflanze ich den neuen Sämling ein.“ Während der Saison fällt ab und zu das Lockern der Erde zwischen den Reihen an, wie in allen Gemüsebeeten. Wichtig sei für den Spargel ein warmer Start. Deswegen also die Holzumrandung: Im zeitigen Frühjahr, „Februar, März, wenn es keinen Schnee mehr gibt“, wird das Spargelbeet abgedeckt und zum Frühbeetkasten umfunktioniert.

Dass frühe Wärme das Wachstum anregt, weiß sich Anna Maria Strunk auch bei den ersten Saaten zunutze zu machen, von denen sie im Juli schon fleißig ernten kann. Im April deckt sie ihre Hochbeete mit Doppelstegplatten ab. „Dann wachsen die Salatpflänzchen und Kohlrabi früh genug heran.“

Nutzgarten hat viel mit Erfahrungswissen zu tun und muss sich an den Gegebenheiten ausrichten. „Beim Eissalat heißt es immer, man soll ihn später säen als die anderen Salate“, bestätigt die Vulkaneiflerin. Aber sie habe hier die Erfahrung gemacht, dass er besser wird, wenn man ihn gleich mit den anderen Salaten aussäe. Ähnlich sei es mit dem Chinakohl: „Wenn ich ihn nach den Angaben auf dem Samentütchen aussäe, wird er nix mehr.“ Deshalb sät sie ihn bereits im Mai aus, um die kleinen Pflänzchen später ins Beet umzusiedeln. „Die Eifel hat eben ihre eigenen Gesetze“, stellt Franz Kaster mit Augenzwinkern fest.