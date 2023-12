Soziales Verhalten People Pleasing: Machst du es immer allen recht?

Bossmann: Zum einen spielt das eigene Großwerden, die Sozialisation, eine Rolle. People Pleaser sind oft Menschen, die, wenn sie sich gezeigt haben, wie sie sind, lächerlich gemacht wurden. So werden Gefühle invalidiert. Eine meiner Klientinnen wollte Moderation werden. Sie hörte ständig, was ist das für ein Schwachsinn. Sie wurde wahnsinnig beschämt für das, was in ihr war. Sich nicht zeigen zu dürfen, wie ich bin, führt stark dazu, dass ich ganz arg auf die anderen achte, und darauf, was diese von mir wollen oder eben nicht wollen. Scham ist ein ganz schlimmes Gefühl. Um das zu vermeiden, entwickeln Menschen feine Antennen für die Erwartungen der anderen.