Infos zum Wechsel bei Strom und Gas

() Preiserhöhungen belasten vor allem im Bereich Stromversorgung die Haushaltskasse. Beim Versuch, ihre Abrechnungen nachzuvollziehen, fühlen sich viele Verbraucher allein gelassen.

Will man dann den Energieanbieter wechseln, ist der Mark alles andere als übersichtlich. Der Energiejurist der Verbraucherzentrale, Fabian Fehrenbach, geht in seinem Vortrag am Montag, 10. September, 15.30 Uhr, in der Beratungsstelle Trier der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Fleischstraße 77, auf Fragen zur Strom- und Gasversorgung ein. Er hilft bei der Beurteilung, ob die Abrechnung von Strom- oder Gasverbrauch zu hoch ist, unterstützt bei Problemen mit dem Energieversorger, beantwortet Fragen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu neuen Angeboten der Versorger und gibt Hilfe beim Wechsel des Anbieters.

Der Vortrag ist kostenlos. Anmeldung und Infos unter 0651-48802.

(dpa)