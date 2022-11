Ernährung : Kleiner Shot für teures Geld

Ingwershots liegen aktuell voll im Trend. Die hübschen Flaschen und die kräftige Farbe verführen zum Zugreifen. Die kleinen Getränke versprechen, einen Energiekick zu liefern und das Immunsystem zu stärken.

Doch für die Shots zahlt man teilweise stolze Preise von bis zu fünf Euro pro 100 Milliliter. Aber was steckt drin im Ingwershot? Oft enthält das Trendgetränk vor allem Apfel- und Orangensaft sowie Wasser. Der Ingwergehalt liegt durchschnittlich nur bei 14,5 Prozent. Somit handelt es sich in den meisten Fällen nur um teuren Fruchtsaft.

Das im Shot enthaltene Vitamin C steckt außerdem auch in heimischem Gemüse, wie Rosenkohl und Brokkoli. Diese enthalten zudem noch Ballaststoffe, weitere Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe. Mit einer abwechslungsreichen Ernährung lässt sich der Vitamin C Bedarf daher gut decken.